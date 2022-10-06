ВС России освободили населенный пункт Зайцево в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожив свыше 120 украинских военных, сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что на Купянском направлении российские военные отразили несколько попыток наступления украинских войск.

"На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты", - уточнили в российском Минобороны.

Также на Андреево-Криворожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону российских войск, но противника удалось отбросить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.