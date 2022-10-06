Допустившую смерть ребенка в ванной женщину могут поместить в психбольницу

В отношении женщины расследуется уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Нижнего Новгорода могут принудительно поместить в психиатрическую больницу из-за гибели ребенка, за которым она не досмотрела. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

Эта жуткая история произошла 15 сентября прошлого года в одном из домов по бульвару 60 лет Октября. 23-летняя женщина уехала в роддом и попросила присмотреть за двумя своими детьми подругу. В какой-то момент та решила искупать детей, оставила их в наполненной ванне и вышла из квартиры. Когда она вернулась, один из малышей не подавал признаков жизни. Через два дня СК возбудил уголовное дело, и вот оно дошло до суда.

33-летнюю няню обвиняют сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и заведомое оставление без помощи лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству. Обвиняемую, не доглядевшую за ребенком, хотят отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Следующее заседание суда состоится 10 октября.