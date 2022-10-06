Читатели Daily Express обвинили премьера Британии Трасс в предательстве Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Express обвинили премьер-министра страны Лиз Трасс в предательстве из-за ее участия в саммите Европейского политического сообщества.

В мероприятии планируют участвовать представители всех стран ЕС и еще 17 государств.

“Трасс, ты – предательница", - отметил Nonelicencepayer.

“Предательница Трасс. Политический союз был отвергнут, а эта лживая мошенница берет на себя ответственность снова присоединиться к нему, вопреки желанию людей. Выгоните ее!" - написал GuyFawkes7.

"Вот вам и "брекзит". Она вернет нас обратно под каблук Евросоюза", - добавил robertprice1.

Ранее британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс.

Также ранее протестующие ританцы дважды прервали речь Лиз Трасс в ходе предвыборного выступления в Истборне. Когда Трасс представляла свою кандидатуру, несколько человек в студии начали выкрикивать различные высказывания.