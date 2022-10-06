В подконтрольном Киеву городе Запорожье находятся тысячи иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Фото: скриншот

Иностранные наемники более чем из 30 государств сейчас находятся в городе Запорожье, который на данный момент остается под контролем Украины, рассказал замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Только в моем родном Запорожье сейчас представлены боевики из тридцати с лишним стран, то есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас", - цитирует чиновника информагентство ТАСС.

По словам Рогова, большую часть наемников составляют поляки - их в Запорожье сейчас "тысячи бойцов". При этом, как удалось выяснить властям Запорожской области РФ, ключевые решения в так называемых "иностранных корпусах" ВСУ принимают наемники из Великобритании.

Ранее Рогов сообщал о том, что, по данным запорожской военно-гражданской администрации, киевский режим в ближайшее время собирается осуществить новую крупную провокацию.

Предполагается, что боевики Вооруженных сил Украины попытаются предпринять попытку высадки десанта на Запорожскую атомную электростанцию (не исключено, что конечной целью украинских неонацистов может быть захват АЭС). Рогов отметил, что для этой цели на подконтрольную Киеву территорию Запорожья в настоящее время уже прибыли сотни боевиков ВСУ.