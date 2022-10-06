Джо Байден Фото: REUTERS

Американцы бурно отреагировали на фото главы Белого дома Джо Байдена в Twitter с призывом усовершенствовать страну.

На фото американский лидер сидит, предположительно, в Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1967 года. Подпись к фотографии гласит: "Забирайтесь внутрь, ребята. Мы строим лучшую Америку".

Американцы пришли в ярость из-за фото Байдена с призывом сделать страну лучше, фото: страница Джо Байдена в Twitter

"Убедитесь, что ваши пассажиры поделят с вами счет за бензин по тем ценам, которые я видел сегодня на заправке", - пошутил Uncle M.

"Уходи, Джо, чтобы мы построили лучшую Америку", —- написал другой комментатор.

"Прямо сейчас все ужасно. Буквально все. Вы - худший президент за все время", - выразил свое мнение Phil

Ранее Байден назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом помощи Украине".

Также ранее стало известно, что цены на бензин в США достигли исторического максимума. Средняя стоимость топлива впервые превысила 5 долларов за галлон.