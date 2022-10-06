ВСУ нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне Фото: REUTERS

Украинские военные выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

"Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках. Официальную информацию по пострадавшим предоставит минздрав области", - уточнил он.

Позже появились данные, что в результате обстрелов пострадал один человек из числа мирных жителей.

Ранее украинские военные ударами из РСЗО HIMARS разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР. Также в результате были повреждены городской центр культуры и детско-юношеская спортшкола.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.