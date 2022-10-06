Евросоюз ввел санкции против российских артистов Чичериной, Расторгуева и Газманова Фото: REUTERS

Российские музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции Евросоюза против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Сегодня, 6 октября 2022 года, стало известно, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Также в него вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.