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Политика6 октября 2022 16:03

ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара

Всего зафиксировано более 20 ударов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара

ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара

ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано свыше 20 "прилетов", в частности, в районе ТЭС, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщили городские власти

"Украинские войска ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. На данный момент... администрация города Энергодар сообщает более чем о двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале городской администрации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.