ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара

ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано свыше 20 "прилетов", в частности, в районе ТЭС, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщили городские власти

"Украинские войска ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. На данный момент... администрация города Энергодар сообщает более чем о двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале городской администрации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.