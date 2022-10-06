В Москве потушили 900 квадратных метров кровли автосервиса

В Москве потушили пожар на крыше автосервиса площадью 900 квадратных метров. Фото: МЧС.

В Москве в четверг 6 октября сотрудники МЧС потушили пожар площадью 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло на улице Севанская на юге Москвы. Горела кровля двухэтажного здания автосервиса. Общая площадь горевшей кровли составила 900 квадратных метров, сто квадратных метров кровли обрушились.

По предварительным данным МЧС, люди не пострадали. Пожар был потушен в 22.17.

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