Владимиру Путину исполнилось 70 лет Фото: REUTERS

7 октября президент России Владимир Путин празднует день рождения. Один из самых влиятельных политиков мира в этом году отмечает юбилей. Сайт KP.RU рассказывает, сколько лет Владимиру Путину исполнилось в 2022 году.

Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков рассказывал обозревателю KP.RU Александру Гамову о том, как 7 октября президент страны отметит свой День Рождения и сколько лет Владимиру Путину. Раскрыто, и как президент отметит день рождения. Выяснилось, что глава государства проведет его в родном городе Санкт-Петербурге.

К сожалению, расслабиться у президента не получится – в Петербурге его ждет полный работы день. Песков отметил, что в этот день у Путина запланирован целый ряд международных телефонных разговоров.

Что касается самого главного вопроса - сколько лет Владимиру Путину, то в эту пятницу российскому лидеру исполнилось 70 лет.

Кроме того, к юбилею главы государства «Комсомолка» собрала интересные факты: что изменилось в России за время работы Путина в президентском кресле. Так, например, в начале средняя зарплата в стране составляла лишь 50 долларов. Сейчас же средний доход по стране – около 900 долларов.

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