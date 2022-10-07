Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС Фото: REUTERS

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции. NASA вела прямую трансляцию.

- Контакт подтвержден, - сказала ведущая трансляции.

Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 по московскому времени. Сейчас идет процесс закрепления Crew Dragon у стыковочного узла станции.

Напомним, 5 октября на МКС должен отправился корабль Сrew Dragon. В составе группы, кроме российской женщины-космонавта, еще трое астронавтов. Для Анны Кикиной – это первый полет в космос. На Землю россиянка вернется только в следующем году.

Как сообщает SpaceX, за время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы.