Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире7 октября 2022 1:29

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС

Crew Dragon стартовал в среду на ракете-носителе Falcon 9
София ГОНЧАРОВА
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС

Фото: REUTERS

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции. NASA вела прямую трансляцию.

- Контакт подтвержден, - сказала ведущая трансляции.

Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 по московскому времени. Сейчас идет процесс закрепления Crew Dragon у стыковочного узла станции.

Напомним, 5 октября на МКС должен отправился корабль Сrew Dragon. В составе группы, кроме российской женщины-космонавта, еще трое астронавтов. Для Анны Кикиной – это первый полет в космос. На Землю россиянка вернется только в следующем году.

Как сообщает SpaceX, за время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы.