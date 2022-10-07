Глава Якутии рассказал об отправке очередной партии снаряжения мобилизованным якутянам

Фото: http://t.me/aisen_nikolaev

7 октября мобилизованным якутянам, находящимся в Бурятии, отправили новую партию снаряжения и обмундирования. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

– Сегодня ночью отправили новую партию снаряжения нашим мобилизованным ребятам в Бурятию. Уверены, что эта поддержка поможет нашим бойцам. Нашим военным, выполняющим боевой долг, поддержка очень нужна и важна, – сказал Айсен Николаев.

Среди отправленных посылок – дополнительная экипировка к обмундированию и снаряжение, необходимое для комфортного несения службы. Это тёплая одежда, спальные мешки, медикаменты, обувь, рюкзаки, фонари, бельё, наколенники, налокотники и другие необходимые вещи.

Отметим, что мобилизованным якутянам продолжает поступать помощь от республики с самых первых дней частичной мобилизации. Например, в войсковые части Хабаровского и Приморского краев призванным якутянам вручены более 400 комплектов бойца.

В комплект входят: индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.

По словам, председателя Общественной палаты региона Николая Бугаева, большая часть собранной дополнительной экипировки приобретена за счет правительства республики. Это порядка 80% собранной экипировки.