ДОМ.РФ: Онлайн-регистрация ипотечных сделок стала в два раза популярнее

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Цифровизация любых процессов, как правило, приводит к упрощению какой бы то ни было процедуры. Будь-то оплата коммунальных услуг, оформление документов и т.д. Теперь же и ипотечные кредиты стали проще в получении.

Банк ДОМ.РФ с начала 2022 года насчитал около 8500 клиентов, которые воспользовались электронной регистрацией ипотеки в Росреестре. Это в два раза больше, чем на начало октября прошлого года.

- Сейчас каждая вторая ипотека в нашем банке проходит через сервис электронной регистрации в Росреестре, – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. - Это делает оформление жилищных кредитов не только максимально удобным, но и выгодным – для повышения популярности дистанционных форматов взаимодействия с банком мы предусмотрели скидку к ставке при онлайн-регистрации. Как результат, в 2022 году доля таких сделок выросла в 2,5 раза.

Напомним, что сервис с 2020 года работает в регионах присутствия филиальной сети банка. Ипотека регистрируется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи без посещения МФЦ. Также в банке есть услуга по дистанционному снятию залога с жилья при рефинансировании.

СТАТИСТИКА

Клиенты банка ДОМ.РФ пользуются сервисом по следующим типам сделок:

- 56% сделок - при оформлении ИТ-ипотеки,

- 40% сделок - по «Льготной ипотеке» и рыночной программе на покупку квартир в новостройках,

- около 30% сделок - в рамках «Семейной ипотеки»,

- около 20% сделок - по стандартной программе на вторичном рынке.

…по регионам:

ТОП-10

- Тюменская область,

- Москва и Подмосковье,

- Пермский край,

- Санкт-Петербург,

- Нижегородская область,

- Республика Татарстан,

- Краснодарский край,

- Свердловская область,

- Самарская область,

Воронежская область.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ!

«Льготная ипотека» оформляется по ставке от 6%,

«Семейная» – от 5%,

кредиты для ИТ-специалистов – от 4,1%.

По стандартным рыночным программам ставки начинаются от 9,6%. Первоначальный взнос – от 15% в рамках госпрограмм и от 20% по стандартным рыночным продуктам.

Заявка подается в отделении банка или онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.