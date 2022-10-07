На Украине запретили музыку и гастроли исполнителей из России Фото: REUTERS

Власти Украины запретили российскую музыку и гастроли исполнителей из России. Решение вступает в силу с пятницы, 7 октября.

Документ вносит изменения в закон о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора». Теперь российская музыка и песни в исполнении российских певцов на Украине запрещены на телевидении, радиостанциях и в общественных местах.

Это касается тех музыкантов, которые «являются или были в любой период после 1991 года гражданами государства, признанного Верховной радой государством-агрессором». Кроме того, включать песни в исполнении российских музыкантов запрещено в общественном транспорте и такси.

Напомним, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». Перечень лиц регулярно расширяется.