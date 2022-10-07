Генерал-лейтенант Рустам Мурадов Фото: Telegram-канал главы Дагестана Сергея Меликова

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов, назначен командующим Восточным военным округом – одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны. Считаю это решение верным. Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», – написал глава Дагестана в Telegram.

Генерал Рустам Мурадов - командующий Восточного военного округа

Мурадов находится на военной службе с 1990 года. В 2008-2009 годах командовал 242-м гвардейским мотострелковым полком, с 2009 по 2012 годы был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа.

В 2016 году Мурадов являлся представителем России в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, на следующий год был назначен военным советником в Сирии.

С 11 ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года – командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. С начала спецоперации на Украине командовал группировкой войск «Восток».