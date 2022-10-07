Путин подписал указ о более строгих правилах продажи животных в России с 2023 года

Щенок в костюме коровы. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ужесточении правил продажи животных с 1 марта 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым правилам правительство будет устанавливать требования к содержанию животных в местах торговли ими, согласно первому пункту. Второй раздел гласит, что организации строго обязаны соблюдать установленные властями требования к содержанию.

В Кремле работали над законом несколько лет. Его цель - обеспечить гуманное обращение с животными.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, очень часто животные содержатся в ненадлежащих условиях антисанитарии и жестокого обращения: живут в тесных клетках, голодают, не получают ветеринарной помощи и т.д. Новый закон призван предупредить подобные случаи.

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявлял, что закон, по сути, запретит торговлю в зоомагазинах и птичьих рынках, где животных держат в “безобразных условиях”.

Это не первый акт законотворчества направленный на нормирование.

Например, на региональном уровне депутаты Мособлдумы во втором чтении поддержали законопроект «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области». Согласно ему питомцев нужно будет регистрировать в обязательном порядке.