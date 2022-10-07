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Политика7 октября 2022 12:53

Российские военные отразили наступление ВСУ на Купянском направлении

Уничтожены более 80 украинских военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские военные отразили наступление ВСУ на Купянском направлении Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Российские военные отразили наступление ВСУ на Купянском направлении Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Вооруженные силы России отразили попытку наступления украинских войск на Купянском направлении, рассказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены. Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

В то же время на Краснолиманском направлении ВСУ также предприняли неудачную попытку наступления при форсировании реки Жеребец. Российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении украинские военные пытались наступать силами пяти батальонных тактических групп. Вооруженными силами РФ атаки противника была отражены, противник отброшен на исходные позиции, заявил Конашенков.