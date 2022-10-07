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Политика7 октября 2022 13:38

Путин поддержал предложение о создании организации по продвижению русского языка в СНГ

Следующий год объявлен в СНГ Годом русского языка, напомнил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поддержал предложение о создании организации по продвижению русского языка в СНГ

Путин поддержал предложение о создании организации по продвижению русского языка в СНГ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева о создании международной организации по продвижению русского языка под эгидой Содружества независимых государств.

«Мы очень благодарны президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», – сказал глава российского государства на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

По мнению Путина, реализация идеи казахстанского коллеги имеет практическое измерение, поскольку в России работают миллионы граждан стран СНГ. Президент РФ заверил, что Москва со своей стороны сделает все возможное для скорейшего воплощения этой инициативы в жизнь. Также российский лидер напомнил, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.