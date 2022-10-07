Диверсанты ВСУ переодеваются в форму военных ЛНР для приближения к позициям российских войск Фото: REUTERS

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины пытаются приблизиться к позициям российских войск в Луганской народной республике, переодевшись в форму военных Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал один из российских разведчиков.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что украинские диверсанты совершают провокации, а в попытках узнать информацию о позициях российских военных переодеваются. По его словам, они надевают повязки особого цвета, по которым различают принадлежность к той или иной армии, чтобы их не замечали, при этом берут форму, аналогичную форме Народной милиции ЛНР. Несмотря на это, все попытки зайти на территорию республики пресекаются, отметил разведчик.

Напомним, ранее на территорию ЛНР прибыли первые подразделения мобилизованных военнослужащих из России. Они начали подготовку на военных полигонах республики: учатся стрельбе, осваивают новую военную технику, а также изучают особенности ведения боевых действий в современных условиях.