Эксперт по этикету Холгова заявила, что подарки президенту всегда согласуется заранее Фото: REUTERS

Президент Национальной ассоциации по деловой этике Альбина Холгова заявила, что в обыденной жизни подарок на день рождения в виде дынь и арбузов не соответствует нормам этикета. Тем не менее то, что дарят главе государства, всегда согласуется заранее, будь то собака или трактор.

«Дыни, собаки, мячи, тракторы — все это согласовывается заранее и дарится с позволения. Конечно, если бы мы рассуждали в другой плоскости, можно было бы сказать, что дарить трактор и арбузы некорректно. Но превыше всех рекомендаций и запретов стоит либо договоренность, либо желание адресата», - сказала она в беседе с Lenta.ru, отметив, что "сюрпризов на таком уровне не бывает"

Холгова добавила, что безошибочным гастрономическим подарком могут быть только красиво оформленные сладости и шампанское.

Как ранее рассказывал RT, белорусский президент Александр Лукашенко намерен подарить на 70-летие российскому коллеге Владимиру Путину трактор BELARUS. В канале опубликовали фотографию сертификата трактора BELARUS на имя Владимира Путина с подписью, что это «в честь юбилея» от Лукашенко.

В преддверии официального визита в Японию президент России Владимир Путин дал интервью японским СМИ, а перед началом беседы показал журналистам Юмэ — собаку породы акита-ину, известной по фильму «Хатико». Путин в 2012 году получил в подарок щенка породы акита-ину от губернатора префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и цунами. В благодарность за собаку японский чиновник получил сибирского кота, передает "Свободная пресса"