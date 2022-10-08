Юрист Виноградов напомнил, что россияне могут получать компенсации за утечку персональных данных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил ,что за утечку или разглашение персональных данных можно получить компенсацию.

"Пострадавший имеет право на получение компенсации от оператора персональных данных, допустившего разглашение информации. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке. Подавать иски можно сразу с двумя претензиями", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

При этом специалист отметил ,что это непростой процесс, так как пострадавшему необходимо доказать причинно-следственную связь между фактом разглашения персональных данных и возникновением этих самых убытков.

Если же человек не хочет ввязываться в судебные тяжбы, то жалобу за разглашение персональных данных можно подать в Роскомнадзор, заявил профессор.

До этого Виноградов рассказал в беседе с RT, как отозвать свои персональные данные из банков и других организаций. По его словам, сделать это можно в любой момент без необходимости обоснования своего решения. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме. Передать документ в организацию можно лично: обязательно составляется заявление в двух экземплярах — на одном из них учреждение при приёме поставит отметку о получении. Также бумаги можно отправить заказным письмом с уведомлением, пояснил специалист.

Виноградов также предупредил об опасности бездумных галочек в cookies и пользовательских соглашениях в Сети. Специалист отметил, что для полноценного использования Сети человеку почти каждый день приходится принимать условия пользовательских соглашений и давать согласие на обработку персональных данных в различных мобильных приложениях и на сайтах. По оценкам экспертов на основе анализа сетевого поведения пользователей, 97% из них нажимают кнопку «Ок», не читая пользовательских соглашений, рассказывают "Известия".