Анатолий Серышев: Опыт Кузбасса по возведению социально значимой инфраструктуры - ориентир для других субъектов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе прошло заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в СФО Анатолии Серышеве. На встрече в Кемерове главы регионов обсудили реализацию нацпроектов. В качестве положительного примера создания социально значимой инфраструктуры Анатолий Серышев привел Кузбасс. В кратчайшие сроки, несмотря на непростые климатические условия и санкционные сложности, регион построил объекты мирового уровня. По мнению Серышева, опыт Кузбасса должен стать ориентиром для других субъектов.

«Сегодня мы показали вам только часть объектов, которые возводим в Кемерове, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - По всему Кузбассу строятся спортивные комплексы, детские сады, школы, медицинские учреждения, идет благоустройство. Все это мы делаем для того, чтобы создать комфортные условия жизни для каждого кузбассовца даже в самых маленьких городах, поселках, чтобы люди не стремились уезжать из Сибири, а приезжали сюда жить и работать».