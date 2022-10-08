Генерал Сергей Суровикин Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Генерал армии Сергей Суровикин назначен новым командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

«Решением министра обороны РФ командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», – рассказали в ведомстве.

Генерал Сергей Суровикин – командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

Сергей Суровикин находится на военной службе с 1983 года. С 1998 года был командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, с 1999 года – начальником штаба и заместителем командира 201-й мотострелковой дивизии. Участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии

С октября 2008 гоад по январь 2010 года – начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, с января по июль 2010 – начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.

В 2013-2017 годах был командующим войсками Восточного военного округа, а с октября 2017 стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В том же году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Он также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества и «За военные заслуги».