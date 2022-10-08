Женщины Чувашии примут участие в проведении классных часов, посвященных Дню отца

Эти школьные события пройдут в рамках реализации проекта Минпросвещения России «Разговоры о важном». Классные часы приурочены к празднованию Дня отца и проведут их представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, депутатского корпуса и общественных организаций.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева считает, что необходимо доносить до подрастающего поколения суть возникновения Дня отца и рассказывать детям, подросткам о роли мужчины в семье. «Мы хотим погрузить школьников в реальные истории мужчин, которые на протяжении всей истории России являются защитниками и опорой общества. Уверены, что рассказы о подвигах наших героев не оставят ребят равнодушными», - прокомментировала она.

Общественники Чувашии считают, что главный акцент на классных часах должен быть сделан на традиционные семейные ценности, историческую память и преемственность поколений на уровне семьи. Планируется, что продолжительность занятия составит 30 минут, пройдет в форме занятия-беседы и будет ориентировано на учащихся 8-9 классов.