Путин поздравил россиян с Днем работников сельского хозяйства Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 9 октября поздравил граждан с Днем работников сельского хозяйства. Видеопоздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Прежде всего политик выразил слова благодарности представителям этой отрасли за работу и пожелал успехов и благополучия. Путин также отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики.

- Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, решаем вопросы продовольственной безопасности, наращиваем экспортные возможности, готовы ... вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать помощь беднейшим, развивающимся странам, - сказал президент РФ.

Также Путин добавил, что все это возможно труду работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Напомним, День работников сельского хозяйства в России не имеет фиксированной даты. Ежегодно второе воскресенье октября могут заслуженно назвать своим профессиональным днем фермеры, агрономы, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводы и огородники, которые многие годы уделяют внимание собственным участкам. В 2022 году праздник выпадает на 9 октября.