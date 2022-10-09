Пара из Англии приютила украинскую беженку с четырьмя собаками и горько пожалела Фото: Алексей ФОКИН

Беженка из Харькова Анфиса Власова пожаловалась СМИ на приютившую ее семейную пару из Англии. Причиной для этого послужили слова владельцев жилица, которые попросили украинку съехать. Об этом пишет The Sun.

Женщина рассказала, что была вынуждена бежать из Харькова. Еще в апреле 2022 года она перебралась в Польшу, а затем в Великобританию. Вместе с собой Анфиса забрала своих собак - четырех йоркширских терьеров.

В королевстве по программе "Дома для Украины" ее приютила семейная пара из деревни неподалеку от городка Ридинг в Южном Оксфордшире. Там 41-летняя украинка прожила полгода, после чего принимающая сторона попросила женщину съехать. С позицией хозяев жилища Власова мириться не готова - она начала засыпать жалобами различные организации и СМИ. Однако желающих помочь беженке с собаками не нашлось даже в церкви и местной администрации.

"Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.