МИД Украины: Послу в Минске вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Белоруссии 8 октября вызвали украинского посла в Минске Игоря Кизима. Там ему вручили ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этой ситуации заявили в МИД Украины.

- Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. ... белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии, - отмечается в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Также уточняется, что инцидент с вручением послу ноты в Киеве расценивают как "российскую провокацию". Кроме того, в МИД Украины заверяют, что информациях о планах нанесения удара, о которой заявляют в Минске, не соответствует действительности.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности, на котором рассказал о провокациях Украины на границе с Беларусью. Так, Украина устроила заграждения на дорожных направлениях в сторону белорусской границы, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, а также нарастила группировку до 15 тысяч военнослужащих, заявил глава Республики.