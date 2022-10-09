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Политика9 октября 2022 3:38

МИД Украины: Послу в Минске вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии

В Киеве считают вручение ноты "российской провокацией"
София ГОНЧАРОВА
МИД Украины: Послу в Минске вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии

МИД Украины: Послу в Минске вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Белоруссии 8 октября вызвали украинского посла в Минске Игоря Кизима. Там ему вручили ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этой ситуации заявили в МИД Украины.

- Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. ... белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии, - отмечается в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Также уточняется, что инцидент с вручением послу ноты в Киеве расценивают как "российскую провокацию". Кроме того, в МИД Украины заверяют, что информациях о планах нанесения удара, о которой заявляют в Минске, не соответствует действительности.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности, на котором рассказал о провокациях Украины на границе с Беларусью. Так, Украина устроила заграждения на дорожных направлениях в сторону белорусской границы, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, а также нарастила группировку до 15 тысяч военнослужащих, заявил глава Республики.