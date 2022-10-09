Что произошло в ночь на 9 октября Фото: REUTERS

В МИД Белоруссии вызвали украинского посла в Минске Игоря Кизима. Там ему вручили ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории, сообщили в МИД Украины. Инцидент с вручением послу ноты в Киеве расценивают как "российскую провокацию". Кроме того, в МИД Украины заверяют, что информациях о планах нанесения удара, о которой заявляют в Минске, не соответствует действительности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина. Он известен жесткими и нестандартными решениями на поле боя, при этом у него всегда минимум потерь. А это главное, отмечает военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец.

В Следственном комитете сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли не меньше трех человек. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Американский правозащитник Аджаму Барака рассказал про реакцию Запада после решения представителей ОПЕК+ сократить добычу нефти. Специалист считает, что психология западных политиков не дает им понять, почему Саудовская Аравия не позволит странам G7 манипулировать нефтяными рынками для давления на Россию. Он объяснил это тем, что "в отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры".

Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Украине некоторые виды боеприпасов, заявил полковник в отставке корпуса морской пехоты ВМС США Марк Кансиан. По его словам, это связано с тем, что запасы расходуются быстрее, чем удается их пополнить. В частности, речь идет о запасах ракет для комплексов HIMARS.

В Запорожье обстреляли казарму украинской артбригады, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что сейчас число террористов, "отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется".

Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что страна по-прежнему считает российский проект "Сахалин-1" важным в плане стабильных поставок нефти. При этом он добавил, что сейчас Япония не импортирует нефть с "Сахалина-1".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. По ее мнению, первый месяц Трасс в новой должности оказался "катастрофическим". Стержен также указала на то, что деятельность британского премьера привела к росту в Шотландии поддержки независимости региона.