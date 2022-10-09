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Политика9 октября 2022 5:14

Китай допустил причастность США к взрывам на "Северных потоках"

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин намекнула на причастность США к взрывам на "Северных потоках"
Александр КИСЛОВ
Взрывы на "Северных потоках" могли быть устроены спецслужбами США, допускают китайские власти

Взрывы на "Северных потоках" могли быть устроены спецслужбами США, допускают китайские власти

Фото: REUTERS

За организацией взрывов на "Северных потоках" могут стоять США. На это намекнула официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на своей личной странице в сети микроблогов Twitter (заблокирован на территории РФ).

"Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась вопросом высокопоставленный китайский дипломат. К своему сообщению она прикрепила скриншоты с публичными заявлениями США, в которых говорилось о возможностях американской стороны после резонансного инцидента на газопроводах.

При этом прямых заявлений о том, что взрывы на "Северных потоках" были организованы США Хуа Чуньин делать не стала, ограничившись лишь прозрачными намеками.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о причастности "англосаксов" к диверсиям на "Северных потоках". По его мнению, "англосаксы", поучаствовав в организации взрывов на газопроводах, фактически перешли к прямому уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

В России в настоящее время по факту взрывов на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма". Глава СВР (Службы внешней разведки) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у российских спецслужбы уже есть доказательства причастности Запада к взрывам на газопроводах.