Китай допустил причастность США к взрывам на "Северных потоках"

Взрывы на "Северных потоках" могли быть устроены спецслужбами США, допускают китайские власти Фото: REUTERS

За организацией взрывов на "Северных потоках" могут стоять США. На это намекнула официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на своей личной странице в сети микроблогов Twitter (заблокирован на территории РФ).

"Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась вопросом высокопоставленный китайский дипломат. К своему сообщению она прикрепила скриншоты с публичными заявлениями США, в которых говорилось о возможностях американской стороны после резонансного инцидента на газопроводах.

При этом прямых заявлений о том, что взрывы на "Северных потоках" были организованы США Хуа Чуньин делать не стала, ограничившись лишь прозрачными намеками.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о причастности "англосаксов" к диверсиям на "Северных потоках". По его мнению, "англосаксы", поучаствовав в организации взрывов на газопроводах, фактически перешли к прямому уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

В России в настоящее время по факту взрывов на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма". Глава СВР (Службы внешней разведки) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у российских спецслужбы уже есть доказательства причастности Запада к взрывам на газопроводах.