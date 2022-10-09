В Пентагоне сообщили об обстреле военной базы США в Сирии

Кто именно атаковал расположенную в Сирии американскую военную базу, пока не сообщается Фото: REUTERS

Военная база США и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США по Ближнему Востоку и Северной Африке (СЕНТКОМ; является структурой Пентагона).

Известно, что в результате атаки на американскую военную базу никто не пострадал. Кто именно стоит за обстрелом, пока не уточняется.

«Ракета не попала внутрь комплекса. Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен, также не были повреждены ни объекты, ни оборудование», — отмечается в публичном заявлении командования по факту инцидента. Другие подробности случившегося в сообщении не приводятся.

При этом сейчас американское военное ведомстве уже ведет расследование обстрела базы ВС США в Сирии.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года в городе Эрбиль в Ираке несколько ракет упали вблизи здания генерального консульства США. Инцидент был спланированной атакой на американское диппредставительство, обстрел тогда велся с территории Ирана. В результате атаки здание консульства получило значительные повреждения.