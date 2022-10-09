Аналитик Сыроваткин допустил ослабление рубля в случае продажи нерезидентами российских активов

Аналитики рассматривают варианты существенного ослабления курса российского рубля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин считает, что существенное падение российского рубля станет возможным в случае, если нерезидентам разрешат продавать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывозить ее за пределы РФ.

"Наиболее медвежьим фактором для рубля, вероятно, могло бы стать разрешение нерезидентам продать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывести ее за рубеж", - рассказал эксперт в интервью информагентству "Прайм".

По словам специалиста, в настоящее время наиболее реалистичным сценарием является рост доллара к рублю в средне- и долгосрочной перспективе. Однако, как полагает Сыроваткин, сейчас нет предпосылок для роста пары выше отметки в 100 рублей. Стоит отметить, что это относится лишь к безналичной валюте. Если говорить о наличных долларах, то аналитик не исключает возникновения их дефицита, что может привести к сохранению "параллельных курсов наличной и безналичной валют", которые могут двигаться разнонаправленно.

Ранее кандидат экономических наук, российский финансовый аналитик Михаил Беляев назвал выгодные курсы валют для экономики РФ. По словам эксперта, доллар в благоприятном сценарии для российской экономики должен стоит 59 рублей, а евро — 61 рубль. Экономист считает данные показатели "равновесными" и предполагает, что именно к таким значениям и будут стремиться валюты в будущем (в случае сохранения текущих темпов стабилизации отечественной экономики и нивелирования внешних факторов, оказывающих влияние на экономическую жизнь страны).