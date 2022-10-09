Минфин США: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти негативно повлияет на мировую экономику

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила с весьма резким заявлением по поводу решения ОПЕК+ сократить добычу нефти Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен публично заявила о том, что решение группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является крайне «бесполезным и неразумным» для всей мировой экономики и может нести серьезную угрозу стабильности мировых рынков.

С таким мнением глава финансового ведомства Соединенных Штатов выступила в интервью британской газете Financial Times.

Йеллен открыто раскритиковала решение ОПЕК+ и заявила, что оно очень плохо повлияет на мировую экономику. «Мы очень обеспокоены развивающимися странами и проблемами, с которыми они сталкиваются», — отметила высокопоставленная американская чиновница.

Ранее стало известно о том, что страны, входящие в ОПЕК+, сократят добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября 2022 года. Соответствующее решение было принято 5 октября 2022 года на первом с марта 2020 года очном заседании министров стран ОПЕК+ в Вене. До этого о планируемом сокращении добычи нефти заявили и российские власти.

Американский журнал Foreign Policy впоследствии признал, что благодаря совместному решению Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и России (а также целого ряда других государств) о существенном сокращении добычи нефти, был нанесен весьма существенный удар по планам властей США лишить Россию источника дохода в условиях масштабного санкционного давления на Москву.