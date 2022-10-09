Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт украинских военных на окраине Первомайского Фото: Александр КОЦ

Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайское, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции Вооруженных сил в районе Первомайского", - уточняется в публикации.

Кроме этого, Народная милиция также опубликовала видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций боевиков ВСУ. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку и занимают опорный пункт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.