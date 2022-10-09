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Политика9 октября 2022 8:44

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт украинских военных на окраине Первомайского

Об этом сообщили представители Народной милиции республики
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт украинских военных на окраине Первомайского

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт украинских военных на окраине Первомайского

Фото: Александр КОЦ

Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайское, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции Вооруженных сил в районе Первомайского", - уточняется в публикации.

Кроме этого, Народная милиция также опубликовала видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций боевиков ВСУ. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку и занимают опорный пункт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.