Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Риторика администрации президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации России на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа.

"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным… Конфликта на Украине "никогда" не случилось бы, если бы я все еще был президентом", - заявил он.

Также Трамп отметил, что когда он был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российскими, так и с украинскими властями.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.