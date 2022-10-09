МИД России назвал красной линией для Москвы поставки Украине дальнобойных систем поражения

МИД РФ: поставки Киеву дальнобойных средств поражения станут красной линией для Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Украине станут красной линией для России. Соответствующее заявление сделал директор второго департамента СНГ российского МИДа Алексей Полищук в интервью информагентству ТАСС.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — рассказал он журналистам.

По словам высокопоставленного российского дипломата, ответные меры Москвы на действия Вашингтона и союзников, поставляющих Киеву оружие, будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

Ранее стало известно о том, что на данный момент США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS. При этом Киев просит Соединенные Штаты о поставке данных ракет уже на протяжении нескольких месяцев, однако, по данным телеканала CNN, мнение высшего военно-политического руководства США по этому поводу не меняется.

Все дело в том, что ATACMS могут дать возможность ВСУ осуществлять массированные ракетные атаки на населенные пункты на территории России. Американские власти считают, что подобные действия могут повысить градус эскалации конфликта, а также привести к тому, что Москва официально объявит, что считает США одной из сторон противостояния.