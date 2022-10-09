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Политика9 октября 2022 9:33

Американский правозащитник Барака заявил, что после России Запад примется за остальные страны

Саудовцы понимают, что завтра очередь дойдет и до них, отметил эксперт
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Американский правозащитник Барака заявил, что после России Запад примется за остальные страны

Американский правозащитник Барака заявил, что после России Запад примется за остальные страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию стран Запада на решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

По его мнению, психология западных чиновников мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать вместе и манипулировать рынком нефти, чтобы причинить ущерб РФ.

"В отличие от немцев, саудовцы осознают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", - отметил он в соцсетях.

Напомним, этой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября 2022 года, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи.

Ранее Минфин США заявил, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти негативно повлияет на мировую экономику. Власти Соединенных Штатов полагают, что решение ОПЕК+ является "крайне бесполезным" и "неразумным".

Также ранее в США назвали “недружелюбным шагом” планы России и ОПЕК сократить добычу нефти. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.