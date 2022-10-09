Американский правозащитник Барака заявил, что после России Запад примется за остальные страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию стран Запада на решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

По его мнению, психология западных чиновников мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать вместе и манипулировать рынком нефти, чтобы причинить ущерб РФ.

"В отличие от немцев, саудовцы осознают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", - отметил он в соцсетях.

Напомним, этой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября 2022 года, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи.

Ранее Минфин США заявил, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти негативно повлияет на мировую экономику. Власти Соединенных Штатов полагают, что решение ОПЕК+ является "крайне бесполезным" и "неразумным".

Также ранее в США назвали “недружелюбным шагом” планы России и ОПЕК сократить добычу нефти. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.