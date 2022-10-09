WT: в конгрессе США предложили вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа членов палаты представителей США предложила вывести американские войска из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщает издание Washington Times.

"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обоими государствами, стало враждебным актом против Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине", - отмечается в заявлении депутатов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.