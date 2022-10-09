Кризисный психолог объяснил, как понять, что близкие считают вас навязчивым человеком Фото: Иван МАКЕЕВ

Сертифицированный кризисный психолог и психотерапевт, работающий в направлении когнитивно-поведенческой терапии Сергей Пустовойтов дал советы, которые помогут понять, что окружение считает человека навязчивым.

Норма от патологии отличается тем, что нездоровый человек ведет себя девиантно или неадаптивно на постоянной основе.

Важную роль играют взаимоотношения между людьми. Если имеется свой особый интерес, то человек может показаться навязчивым. Пример этого – влюбленность. Но при этом с остальными людьми ни о какой навязчивости речи не идет.

Если вы все таки понимаете, что слишком часто оказываетесь в ситуации, когда явно утомляете собеседника, то стоит обратить внимание на свои привычки.

Назойливость - это бессознательное, не сопряженное проявлением агрессии нарушение личных границ человека. То, что происходит при постоянном навязывании своего участия, или простого любопытства.

-Если вы требуете отчетов от окружающих о том, куда они направляются, что сделали, зачем. Хорошим маркером ситуации будет тот факт, что именно вы являетесь инициатором общения. Если контакты в 70% случаев и более происходят по вашей инициативе, то вы, вероятнее всего, назойливы, говорит психотерапевт в беседе с «Газетой.Ru».

Еще один симптом навязчивости, когда человек знает как лучше и старается «причинять добро».

Еще один «говорящий» показатель, когда человек не может находиться в одиночестве и не выносит молчания. Это не свидетельствует о навязчивости, но часто воспринимается окружающими так.

- Заведите привычку отмечать, где вы перебарщиваете со своим внимание и сознательно сокращайте эти моменты. Если решили в очередной раз позвонить подруге, лучше приготовьте еду или сходите в спортзал, - заключил эксперт.

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