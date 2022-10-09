Владимир Рогов подробно рассказал о числе иностранных наемников, находящихся на подконтрольной Киеву части Запорожской области

Число польских наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области доходит до пяти тысяч человек. С таким заявлением выступил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если мы говорим о поляках, то поляки сейчас, наверное, по количеству доминанта, их несколько тысяч на запорожской линии боевого соприкосновения (ЛБС). Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но, тем не менее, их количество, по разным оценкам, доходит уже до пяти тысяч человек в Запорожской области", - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Ранее Рогов сообщал о том, что в находящемся под контролем Киева городе Запорожье в настоящее время уже находятся наемники из 30 стран (все они прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ).

Согласно официальным данным властей Запорожской области РФ, большую часть переброшенных на линию боевого соприкосновения иностранных наемников составляют граждане Польши. При этом имеющаяся в распоряжении запорожской военно-гражданской администрации информация свидетельствует о том, что наиболее важную роль в принятии ключевых решений среди переброшенных в регион наемников на данный момент играют британцы.