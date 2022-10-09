Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении больше 200 человек Фото: REUTERS

Потери ВС Украины на Николаево-Криворожском направлении за сутки превысили 200 человек, сообщило сегодня, 9 сентября, министерство обороны РФ.

"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери украинской армии составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей", -уточняется в сводке оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.