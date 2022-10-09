Путин проведет совещание Совбеза России 10 октября 2022 года

Путин проведет совещание с Совбезом РФ в понедельник 10 октября. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности РФ в понедельник, 10 октября. Об этом в воскресенье, 9 октября сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», - цитирует Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля не уточнил, стоит ли в повестке дня совещания обсуждение ситуации с Крымским мостом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил ФСБ охрану трех принципиально важных для Крыма объектов: моста, линии электропередач из Краснодарского края и магистрального газопровода. Указ президента «Об усилении мер защиты» опубликован на сайте Кремля.

Также собщалось, что Владимир Путин внес поправки в Трудовой кодекс и подписал несколько федеральных законов о гарантиях для мобилизованных. В числе прочего призванным в рамках частичной мобилизации россиянам предоставляются кредитные каникулы и трудовые гарантии.