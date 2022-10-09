ВКС России уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS под Николаевом

Военно-космические силы России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось свыше 200 ракет для РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Минобороны РФ.

"В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также "Ураган", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении больше 200 человек.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.