ВС России сорвали попытку сосредоточения украинских войск в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск ВСУ, сообщили сегодня, 9 октября, в российском минобороны.

"Возле населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск была сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - уточнили в оборонном ведомстве.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении больше 200 человек.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.