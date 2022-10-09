Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 октября 2022 12:28

В Кремле назвали решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти победой здравого смысла

Песков заявил, что США пытаются манипулировать своими запасами нефти
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла.

Дмитрий Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победой здравого смысла назвал решение ОПЕК+ сократить добычу нефти официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», - сказал Песков в воскресенье 9 октября в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину удалось наладить с другими нефтедобывающими странами - Саудовской Аравией и ОАЭ – отношения, которые основываются на взаимной выгоде и взаимном доверии.

Также Песков отметил, что США начали «терять самообладание» из-за решения ОПЕК+ и манипулируют своими запасами нефти, пытаясь навязать Западу свои решения даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка.

«Ни к чему хорошему вот такая игра не приведет», - резюмировал Песков.

Напомним, 5 октября состоялось заседание министров ОПЕК+ (организация стран – экспортеров нефти). Организация одобрила максимальное сокращение добычи нефти – на 2 млн баррелей в сутки.

Как решение ОПЕК+ повлияет на рынок и идею о потолке цен, читайте здесь на KP.RU.