Четыре жителя Энергодара пострадали от обстрела ВСУ Фото: REUTERS

Четыре жителя Энергодара получили ранения из-за обстрела украинскими войсками парка Победы и пляжа, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Четыре жителя Энергодара получили ранения в результате обстрела украинскими войсками парка Победы и пляжа города. Трое ранены легко, один получил ранения средней степени тяжести", - уточнил Рогов.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении больше 200 человек.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.