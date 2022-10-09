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Политика9 октября 2022 12:53

Четыре жителя Энергодара пострадали от обстрела ВСУ

Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Четыре жителя Энергодара пострадали от обстрела ВСУ

Четыре жителя Энергодара пострадали от обстрела ВСУ

Фото: REUTERS

Четыре жителя Энергодара получили ранения из-за обстрела украинскими войсками парка Победы и пляжа, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Четыре жителя Энергодара получили ранения в результате обстрела украинскими войсками парка Победы и пляжа города. Трое ранены легко, один получил ранения средней степени тяжести", - уточнил Рогов.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении больше 200 человек.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.