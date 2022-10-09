Mirror: британский миллиардер Кодвелл не будет отапливать зимой дом, чтобы "лишить Путина долларов”

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский миллиардер Джон Кодвелл не планирует отапливать этой зимой свой особняк, чтобы президент России Владимир Путин получил "меньше долларов", сообщает издание Mirror.

"Я знаю, что у нас топливный кризис, и все тревожатся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я планирую отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными", - цитирует издание Кодвелла.

Также он выразил мнение, что топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы он (Путин - прим. ред.) получил на несколько долларов меньше", - сказал миллиардер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.