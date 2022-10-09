Fox News: политика Байдена превратила США в копилку для Украины

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.

"Провал в Афганистане, постоянные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине - Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", - выразила свое мнение телеведущая.

Кроме этого, она напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности "ядерного Армагеддона". По мнению Кампос-Даффи, заявление американского лидера свидетельствует об обострении ситуации.

Ранее Трамп обвинил Байдена в рекордной инфляции и потере энергетической независимости США. Экс-президент Соединенных Штатов уверен, что при его преемнике ситуация будет только усугубляться.

Также Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине. Власти США “издевались над Путиным”, заявил бывший лидер страны.