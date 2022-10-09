Business Insider: Германии из-за отправки вооружений Украине не хватит боеприпасов в случае войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки вооружения на Украину истощили военные запасы Германии, в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня, сообщает портал Business Insider.

"У Германии осталось боеприпасов всего на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге", - говорится в публикации.

"Наше положение только ухудшится, если мы продолжим передавать украинцам вооружение, а власти не начнут размещать необходимые заказы на производство", - рассказал порталу глава Ассоциации немецких промышленников в сфере безопасности и обороны Ханс Кристоф Атсподиен.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.