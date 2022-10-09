На Украине озвучили единственную тему, на которую готовы вести переговоры с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев готов к переговорам с западными государствами только о скорейшем вступлении Украины в НАТО, а не о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя", - отметил Арахамия в своем Телеграм-канале.

Ранее министр обороны Румынии Василек Дынку выразил мнение, что конфликт РФти Украины может завершится только путем переговоров, причем посредниками должны выступать Соединенные Штаты, НАТО и другие страны мира.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.