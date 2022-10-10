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Политика10 октября 2022 5:56

Володин назвал предателями россиян, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации

По словам политика, покинувшие РФ граждане фактически бросили свою родину
Александр КИСЛОВ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал громкое заявление о россиянах, покинувших страну после начала мобилизационных мероприятий

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал громкое заявление о россиянах, покинувших страну после начала мобилизационных мероприятий

Фото: из соцсетей

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине и объявления о проведении частичной мобилизации, являются предателями. Он полагает, что такие граждане фактически бросили свою родину.

"Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", - написал председатель нижней палаты российского парламента в своем официальном телеграм-канале.

Ранее спикер ГД Володин публично предложил изымать автомобили, которые уезжающие из страны граждане оставили на границе, и отдавать их мобилизованным. Однако на сегодняшний день его инициатива пока не нашла воплощения и не была поддержана на уровне Кремля (более того, на данный момент Володин пока даже не вносил в Думу никаких законопроектов на эту тему).

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сообщения СМИ об отъезде за рубеж около 700 тысяч россиян с начала проведения в стране частичной мобилизации "похожи на утку", а подобные данные не соответствуют действительности. Представитель Кремля добавил, что не думает, что следует "воспринимать всерьёз такие новости".

30 сентября нынешнего года посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что почти 60 тысяч россиян въехали в Финляндию после объявления частичной мобилизации. Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов в свою очередь сообщал о том, что в страну с 21 сентября 2022 года в общей сложности въехали около 200 тысяч граждан России. Он добавил, что выехали из страны 147 тысяч россиян.