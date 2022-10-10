Володин назвал предателями россиян, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал громкое заявление о россиянах, покинувших страну после начала мобилизационных мероприятий Фото: из соцсетей

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине и объявления о проведении частичной мобилизации, являются предателями. Он полагает, что такие граждане фактически бросили свою родину.

"Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", - написал председатель нижней палаты российского парламента в своем официальном телеграм-канале.

Ранее спикер ГД Володин публично предложил изымать автомобили, которые уезжающие из страны граждане оставили на границе, и отдавать их мобилизованным. Однако на сегодняшний день его инициатива пока не нашла воплощения и не была поддержана на уровне Кремля (более того, на данный момент Володин пока даже не вносил в Думу никаких законопроектов на эту тему).

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сообщения СМИ об отъезде за рубеж около 700 тысяч россиян с начала проведения в стране частичной мобилизации "похожи на утку", а подобные данные не соответствуют действительности. Представитель Кремля добавил, что не думает, что следует "воспринимать всерьёз такие новости".

30 сентября нынешнего года посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что почти 60 тысяч россиян въехали в Финляндию после объявления частичной мобилизации. Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов в свою очередь сообщал о том, что в страну с 21 сентября 2022 года в общей сложности въехали около 200 тысяч граждан России. Он добавил, что выехали из страны 147 тысяч россиян.